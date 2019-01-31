شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب البديل» و «الغذاء والدواء» يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقّع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف الشراكة في إعداد المواصفات القياسية الوطنية للأجهزة والمنتجات الطبية المستخدمة في مجال الطب البديل والتكميلي، وتبني المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، واستخدام تلك المواصفات في أغراض التوعية والإرشاد للمتعاملين مع تلك الأجهزة والمنتجات وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.

ومثّل المركز في توقيع المذكرة المدير التنفيذي ياسر بن سعيد الأحمري ومن جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية المهندس علي بن محسن الضلعان.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز ياسر الأحمري أن الاتفاقية سوف تسهم في وضع اشتراطات وضوابط خاصة بتسجيل وترخيص المراكز والعيادات الطبية التي يتم فيها استخدام الأجهزة والمنتجات وتضمين ما يصدر من متطلبات واشتراطات فنية ضمن وثائق الاشتراطات الوطنية الموجهة لممارسي الطب البديل والتكميلي، مضيفًا أن الاتفاقية تتضمن تنظيم ورش العمل التوعوية والإرشادية الموجهة للمتعاملين مع الأجهزة والمنتجات المستخدمة في أغراض الطب البديل والتكميلي من أفراد ومؤسسات وتلقي ومباشرة البلاغات والشكاوى في حالة وجود ادعاءات وإعلانات مضللة.

وأشار إلى أن الاتفاقية شملت الترخيص والرقابة على المواد الدعائية والإعلانية الخاصة بالأجهزة والمنتجات الطبية المستخدمة والموجهة للعامة والمختصين على حد سواء، والرقابة والتفتيش على مصنعي وموزعي الأجهزة والمنتجات الطبية، والقيام بالحملات والزيارات التفتيشية للتحقق من استخدام الأجهزة والمنتجات الطبية المتوافقة مع اشتراطات الهيئة في مراكز وعيادات ممارسة الطب البديل والتكميلي وتلقي ومباشرة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالأجهزة والمنتجات والمواد الدعائية والإعلانية المخالفة والخاصة بالتسويق لتلك الأجهزة والمنتجات.

من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية المهندس الضلعان أن الاتفاقية ترتكز على عدة محاور أساسية أهمها تصنيف الأجهزة والمنتجات المستخدمة في أغراض الطب البديل والتكميلي، وتحديد ما إذا كانت أجهزة ومنتجات طبية أو غير طبية وإدراجها في التعرفة الجمركية لتضمينها في مسؤوليات الهيئة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمارك السعودية بهذا الخصوص وتطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بتسجيل وترخيص الأجهزة والمنتجات الطبية المستخدمة في أغراض الطب البديل والتكميلي ومتطلبات الفسح الجمركي حسب تصنيف تلك الأجهزة والمنتجات.