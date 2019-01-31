شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستعرض أعمال وزارة الحج والعمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح، نوقش خلاله أعمال الوزارة لتطوير منظومة الحج والعمرة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان، على أعمال تعزيز التنسيق بين كافة أطراف منظومة الحج والعمرة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع مستوى الأداء بما يخدم مبادرات قطاع الحج والعمرة.

واستعرض الاجتماع مبادرات الوزارة الهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن والمتمثلة في خطوات التوسع في مبادرة «طريق مكة» التي يتم فيها إنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم، ومبادرة إطلاق مركز التحكم والمراقبة الإلكترونية في الوزارة الهادف لربط مراكز خدمات الحجاج والمعتمرين بصناع القرار، ولتسريع الإجراءات وإنهاء الملاحظات، بالإضافة لتوسيع التنسيق مع القطاع الخاص والهيئة التنسيقية ومؤسسات الطوافة بهدف الاستعداد لتطبيق رؤية المملكة 2030 للنهوض بخدمات الحج والعمرة، وأيضاً مبادرة التحول من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام.