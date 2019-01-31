شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن بندر يلتقي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
التقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، في مكتبه بالوزارة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
أكد ذلك، الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الخميس).
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