شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم يبحث مع نائب وزير الخدمة المدنية المواضيع المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صباح اليوم (الخميس) في مكتبه بالرياض، نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، يرافقه وكيل الوزارة للتطوير وتخطيط رأس المال البشري ماجد بن بتال، ومدير الإدارة القانونية بالوزارة سعود الحربي.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس ديوان المظالم بعبدالله الملفي، موضحاً له المهمات التي يقوم بها ديوان المظالم بحكم اختصاصه المرسوم نظاماً، وما حققه في الفترة الماضية من منجزات عملية، في ظل الدعم الكريم الذي يتلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أطْلع الشيخ اليوسف الحضور على الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030، ومؤشرات الأداء لقياس مدى نجاح الأعمال والأهداف المرسومة والمحددة لكل إدارة من إدارات ومحاكم الديوان، مع توضيحٍ لمنظومة التحول الإلكتروني والتقني لأعمال الديوان.

ومن جانبه، أطلع نائب وزير الخدمة المدنية، رئيس ديوان المظالم على آلية العمل ومسار التطوير الإداري في الوزارة، وما توليه من اهتمام وعناية بجانب معايير الأداء الوظيفي المميز والقياس، والاهتمام بالجانب التدريبي باعتباره رافداً مهماً لحسن الأداء الوظيفي، إضافة إلى ذلك ناقش اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.