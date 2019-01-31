شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالإنابة يطّلع على أعمال فرع وزارة الإعلام بالمنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه، يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرحٍ عن أعمال الفرع التي ينفذها لتعزيز الدور الإعلامي في المنطقة.
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