شكرا لقرائتكم خبر عن القني رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون المكلف قراراً بتعيين متعب بن مخلف القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد بدءًا من 1 فبراير 2019.

ويعد متعب القني من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بسيرة مهنية مميزة في المجال التقني لما يملكه من خبرة في هذا المجال تزيد على 10 سنوات، عمل خلالها مستشارًا وعضوًا في لجان حكومية ومجالس إدارة بعض الشركات، كما أنه أحد المؤسسين والمدير العام لشركة «بيفورت» السعودية إحدى شركات «أمازون» Amazon، وتولى منصب المدير العام للشركة حتى شهر يناير من العام 2019.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة المكلف عن سروره بتولي القني منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد، وعن ثقته بالدور الفاعل الذي سيسهم به في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد بما يعزز مكانته وقدرته على المضي قدماً في الريادة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرون.

ومن جهته، عبر متعب القني عن امتنانه بالثقة الممنوحة له، متمنيًا أن يحقق الاتحاد أهدافه الإستراتيجية من خلال بناء قدرات وطنية احترافية في مجال التقنيات المتقدمة سعياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.