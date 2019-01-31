شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع المبالغ المتبقية من العلاوة السنوية لموظفي وموظفات «التعليم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت وزارة التعليم اليوم (الخميس) أن الجهات المعنية أنهت إيداع المبالغ المالية في حسابات كافة موظفي وموظفات وزارة التعليم. أعلنت وزارة التعليم اليوم (الخميس) أن الجهات المعنية أنهت إيداع المبالغ المالية في حسابات كافة موظفي وموظفات وزارة التعليم. وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بصرف المتبقي من العلاوة السنوية للشهر الجاري.



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