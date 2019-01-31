جامعة الأميرة نورة تؤهل الخريجات لسوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن متمثلة بمركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي بالتعاون مع أكاديمية أرامكو للتدريب وشركة علو لتنمية القدرات أمس برنامج (إعداد وتأهيل الخريجات لسوق العمل 2019) الذي يستمر حتى 2 جمادى الآخرة المقبل، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة.

ويهدف البرنامج إلى تهيئة طالبات وخريجات الجامعة للاستفادة من الفرص الوظيفية التي ستتوفر في يوم المهنة الذي سيقام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 25-26-27 فبراير المقبل، ويشهد البرنامج اهتماما ملحوظا من قبل الطالبات المتوقع تخرجهن والخريجات، حيث بلغ عدد المسجلات فيه 3500 طالبة وخريجة من مختلف الكليات والتخصصات.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات والورش التدريبية التي تسعى إلى تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل كمهارات تقديم العروض، وصياغة السيرة الذاتية، وأساليب المقابلة الشخصية، وورشة عمل برنامج Linked in المتخصص بالتوظيف، وغيرها من الدورات والورش المهمة.