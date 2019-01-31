السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - سكاكا وجه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بتمديد المهرجان الدولي لزيتون الجوف الـ 12 لمدة عشرة أيام. وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي «إن تمديد الفعالية جاء تحقيقا لرغبة المزارعين والمستثمرين». يذكر أن مهرجان الزيتون شهد إقبال آلاف الزوار خلال أيامه الماضية عبر فعالياته المتنوعة، ومعارضه شملت معرض الزيتون ومعرض الجهات الحكومية وبيت الصحة ومعرض الرياضة ومعرض السجون.



كانت هذه تفاصيل خبر تمديد مهرجان الزيتون 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.