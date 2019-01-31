مجمع الملك فهد يوزع 391 ألف نسخة من القرآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الآخر الماضي 391,412 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية. وأوضح تقرير صادر من المجمع أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في 23 جمادى الأولى 1405هـ، حتى نهاية شهر ربيع الآخر الماضي، وصل إلى نحو 315 مليون نسخة من مختلف الإصدارات.



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