، "الخليج 365" في العلا .. ترصد استعدادات البطولة الأعلى على مستوى العالم من حيث الجوائز.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قيمتها إلى 15 مليون ريال سعودي للفائزين في البطولة

تستعد الهيئة الملكية لمحافظة العلا لبدء انطلاق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، فجر يوم السبت؛ حيث سيشارك فرسان من دول خليجية وعربية وأوربية؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

ووقفت "الخليج 365" اليوم بدعوة من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على التجهيزات القائمة في ميدان السباق؛ حيث تقوم بجهود كبيرة وإمكانيات عالية لهذه التظاهرة العالمية.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد أعلنت في وقت سابق موعد انطلاق البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، التي تُقام تحت شعار "ملتقى الفرسان" في 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1440هـ، الموافق 2 فبراير 2019م، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية.

وتحمل البطولة، التي ستنطلق لمسافة 120 كم في محافظة العلا، تصنيف نجمتين بالمطابقة مع اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية.

كما تعد البطولة الأولى على مستوى العالم من حيث الجوائز؛ حيث رصدت اللجنة المنظمة التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، جوائز عينية ومالية تصل قيمتها إلى 15 مليون ريال سعودي للفائزين في البطولة.