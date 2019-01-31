، في تقرير صادم.. كبرى شركات السياحة تمارس جرائم حرب ضد العرب ،

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كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صادم أن هناك شركات كبرى للحجوزات السياحية على الإنترنت، مثل "إير بي إن بي" و"بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" تقوم بجني أرباح طائلة وتعد جرائم حرب ممنهجة حسب وصفها، وذلك بسبب عرضها رحلات وخدمات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة وهي أرض فلسطينية عربية .
وفي هذا الإطار دعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، هذه الشركات الكبرى، لوقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وكتبت في تقريرها بعنوان "الوجهة": هذه الشركات تعرض كثيرًا من الفنادق أو النزل التي تقدم خدمات النوم والإفطار أو المعالم السياحية أو الرحلات، في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد التقرير أن الشركات تفعل ذلك على الرغم من معرفتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني الذي تُعتبر بموجبه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.
ولفت التقرير إلى أن الشركات الأربع بتعاملها التجاري مع المستوطنات فإنها تسهم في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية، وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي.
وأضافت: لزيادة الحجوزات، تعمد كثير من المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في الأراضي المحتلة من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء.
وكان موقع إير بي إن بي قد أعلن في نوفمبر الماضي أن الشركة قررت أن تسحب من قوائم عروضها المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
في تقرير صادم.. كبرى شركات السياحة تمارس جرائم حرب ضد العربخالد خليل الخليج 365 2019-01-31
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صادم أن هناك شركات كبرى للحجوزات السياحية على الإنترنت، مثل "إير بي إن بي" و"بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" تقوم بجني أرباح طائلة وتعد جرائم حرب ممنهجة حسب وصفها، وذلك بسبب عرضها رحلات وخدمات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة وهي أرض فلسطينية عربية .
وفي هذا الإطار دعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، هذه الشركات الكبرى، لوقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وكتبت في تقريرها بعنوان "الوجهة": هذه الشركات تعرض كثيرًا من الفنادق أو النزل التي تقدم خدمات النوم والإفطار أو المعالم السياحية أو الرحلات، في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد التقرير أن الشركات تفعل ذلك على الرغم من معرفتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني الذي تُعتبر بموجبه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.
ولفت التقرير إلى أن الشركات الأربع بتعاملها التجاري مع المستوطنات فإنها تسهم في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية، وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي.
وأضافت: لزيادة الحجوزات، تعمد كثير من المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في الأراضي المحتلة من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء.
وكان موقع إير بي إن بي قد أعلن في نوفمبر الماضي أن الشركة قررت أن تسحب من قوائم عروضها المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
06:41 PM
"العفو الدولية": تعرض رحلات وخدمات بمستوطنات الاحتلال داخل الضفة
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صادم أن هناك شركات كبرى للحجوزات السياحية على الإنترنت، مثل "إير بي إن بي" و"بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" تقوم بجني أرباح طائلة وتعد جرائم حرب ممنهجة حسب وصفها، وذلك بسبب عرضها رحلات وخدمات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة وهي أرض فلسطينية عربية .
وفي هذا الإطار دعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، هذه الشركات الكبرى، لوقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وكتبت في تقريرها بعنوان "الوجهة": هذه الشركات تعرض كثيرًا من الفنادق أو النزل التي تقدم خدمات النوم والإفطار أو المعالم السياحية أو الرحلات، في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد التقرير أن الشركات تفعل ذلك على الرغم من معرفتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني الذي تُعتبر بموجبه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.
ولفت التقرير إلى أن الشركات الأربع بتعاملها التجاري مع المستوطنات فإنها تسهم في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية، وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي.
وأضافت: لزيادة الحجوزات، تعمد كثير من المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في الأراضي المحتلة من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء.
وكان موقع إير بي إن بي قد أعلن في نوفمبر الماضي أن الشركة قررت أن تسحب من قوائم عروضها المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
، في تقرير صادم.. كبرى شركات السياحة تمارس جرائم حرب ضد العرب ،
المصدر : الخليج 365
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