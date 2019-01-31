، موسكو تدخل على خط المحادثات بين واشنطن و"طالبان".. ومسؤول أميركي: إرباك للسلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف قيادات وساسة أفغانيين معارضين للحكومة الثلاثاء المقبل

دخلت روسيا على خط المحادثات الجارية حالياً بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية؛ إذ أفادت مصادر روسية ومن "طالبان"، اليوم (الخميس)، بأن روسيا ستستضيف قيادات من "طالبان" والساسة الأفغانيين المعارضين للرئيس أشرف غني، الثلاثاء المقبل؛ تعزيزًا لدورها كوسيط، فيما وصفه مسؤول أمريكي بأنه محاولة لإرباك عملية السلام التي تدعمها الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"رويترز": ذكرت المصادر أن "موسكو تجاهلت الحكومة الأفغانية؛ لضمان مشاركة طالبان التي ترفض إجراء محادثات مع ممثلين للرئيس غني، لإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 17 عامًا، وتصفهم بأنهم ألعوبة في أيدي الولايات المتحدة".

من جهته أوضح مسؤول روسي -طلب عدم نشر اسمه- أن "قادةً كبارًا في طالبان وساسةً أفغانيين بارزين سيسافرون إلى موسكو لحضور مؤتمر يستغرق يومًا".

واعتبره أنه "في هذه المرحلة الحساسة من الأفضل ألا يحضر مسؤولو الحكومة الأفغانية".

ولم يتسنَّ الاتصال بالسفارة الروسية في كابول للتعليق.