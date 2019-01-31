، أخطاء وصفحات محذوفة وتداخل في الدروس بكتاب "الفقه والسلوك" للصف الخامس الابتدائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - اكتشفها معلم بإحدى المدارس الأهلية بمكة

اكتشف معلم في إحدى المدارس الأهلية بمكة المكرمة، مجموعة من الأخطاء والملاحظات في كتاب "الفقه والسلوك" للصف الخامس الابتدائي، تمثلت في صفحات مفقودة، ودروس مفهرسة غير موجودة داخل صفحات المنهج.

اطلعت "الخليج 365" على الأخطاء بكتاب الفقه والسلوك للصف الخامس الابتدائي؛ على النحو التالي: عدم وجود الدرس الأول "صلاة أهل الأعذار - صفحة رقم 26"، والدرس الثاني "صلاة المريض - صفحة رقم 28"، والدرس الثالث "صلاة المسافر - صفحة رقم 31" من الوحدة الثامنة؛ برغم فهرستها برقم الصفحات، وجاءت الوحدة السابعة قبل السادسة في ترتيب الوحدات، وتداخل دروس الوحدات.

وقال المعلم - فضل عدم ذكر اسمه -: تفاجأت بكمية من الأخطاء والملاحظات على بعض الطبعات في كتاب الفقه والسلوك للصف الخامس الابتدائي عند تدريس المنهج في إحدى المدارس الأهلية بمكة المكرمة، تمثّلت في تداخل الدروس وحذف صفحات، برغم وجودها في الفهرس فقط، بالإضافة إلى تكرار الوحدات في الكتاب نفسه، وعدم الترتيب الصحيح والسليم بين الوحدات؛ إذ جاءت الوحدة السابعة قبل السادسة، لافتًا إلى أن هناك طبعات من المنهج ذاته لم تحتوِ على أخطاء.

ورجّح أن الأخطاء مقتصرة فقط على بعض الطبعات دون غيرها من الطبعات التي أظهرت خلوّها من أي أخطاء بذات المنهج، مطالبًا المختصين في وزارة التعليم بضرورة مراجعة جميع الطبعات والنُّسَخ وتدارك الأخطاء الواردة.