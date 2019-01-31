، اجتماع غرفة تجارة الزلفي مع هيئة "مدن" الأسبوع المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - لبحث الخدمات اللوجستية والبنية الصناعية

يلتقي أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي، الأسبوع المقبل، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بمقر الغرفة، بحضور عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين بالمحافظة.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي، عبد اللطيف بن محمد العبد اللطيف: إن اللقاء يناقش جملة من القضايا التي تهم القطاع الصناعي في المنطقة، والتعريف بخدمات الهيئة وكيفية التسجيل فيها والاستفادة من خدماتها، وتوفير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للمدينة الصناعية بما يساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في المحافظة.

وأوضح العبد اللطيف أن الصناعة بالزلفي أخذت اهتمامًا كبيرًا، وبلغت المصانع بالمحافظة أكثر من 30 مصنعًا منتجًا ومصدرًا، وتأتي العديد من مصانع الزلفي في المرتبة الأولى على مستوى المملكة من ناحية الإنتاجية والتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والهند وأوربا وأفريقيا، بفضل ما توليه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" من اهتمام بهذا الرافد المهم من روافد الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الصناعة باتت أحد أهم القوى المساهمة في تحقيق ملف التحول الوطني عبر رؤية 2030 باعتبارها أحد القطاعات الرئيسة في الإستراتيجية الاقتصادية للمملكة وقاعدة تنويع الخيارات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في جذب القطاع الخاص للإسهام في إدارة ملف طموحات مستقبل الصناعات التحويلية والمعرفية.

وثمن "العبد اللطيف" الجهود التي تبذلها هيئة المدن الصناعية لتطوير المدن الصناعية على مستوى مدن المملكة.

يذكر أن المدينة الصناعية الأولى بمحافظة الزلفي، أُسست عام 1431هـ/ 2010م، على مساحة إجمالية تبلغ 18 مليون م2، وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الزلفي، وتتصل بالمدينة من خلال الطريق الرابط بين المجمعة ـ الزلفي.

وطورت المرحلة الأولى منها بمساحة 500 ألف م2، وتتوفر في المدينة الصناعية خدمات تشمل: شبكات الطرق، شبكات تصريف السيول، إنارة الطرق، شبكات الجهد المتوسط الكهربائي.

وتمتاز المدينة الصناعية بقربها من مواقع المواد الأولية الداخلة في صناعات مواد البناء، وتوفر مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية تسمح بوضع خطط للتوسعات المستقبلية، وقربها من المناطق الزراعية؛ مما يُحفز على قيام صناعات غذائية، إضافة إلى قربها من منطقة القصيم، ومحافظات الرياض الأخرى؛ وتم استقبال العديد من طلبات التخصيص وهي ما زالت تحت الإجراء.