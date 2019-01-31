، أمير الجوف يجتمع بـ"محلي وبلدي طبرجل" ويؤكد دورهما في التنمية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، اجتماعاً للمجلسين المحلي والبلدي بمحافظة طبرجل، ومديري العموم من الإدارات الخدمية بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة، وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المُعدّ لذلك، المتضمن احتياجات المحافظات بأولوية الخدمات، وبحث العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، واستمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول وتطلعاتهم عن المحافظة.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية تعاون وتكامل المجلسين المحلي والبلدي؛ لدورهما الهام في التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، موجهاً بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات في المحافظة وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وحضر الاجتماع محافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.
أمير الجوف يجتمع بـ"محلي وبلدي طبرجل" ويؤكد دورهما في التنميةعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-01-31
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، اجتماعاً للمجلسين المحلي والبلدي بمحافظة طبرجل، ومديري العموم من الإدارات الخدمية بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة، وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المُعدّ لذلك، المتضمن احتياجات المحافظات بأولوية الخدمات، وبحث العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، واستمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول وتطلعاتهم عن المحافظة.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية تعاون وتكامل المجلسين المحلي والبلدي؛ لدورهما الهام في التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، موجهاً بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات في المحافظة وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وحضر الاجتماع محافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
05:42 PM
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، اجتماعاً للمجلسين المحلي والبلدي بمحافظة طبرجل، ومديري العموم من الإدارات الخدمية بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة، وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المُعدّ لذلك، المتضمن احتياجات المحافظات بأولوية الخدمات، وبحث العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، واستمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول وتطلعاتهم عن المحافظة.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية تعاون وتكامل المجلسين المحلي والبلدي؛ لدورهما الهام في التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، موجهاً بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات في المحافظة وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وحضر الاجتماع محافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.
، أمير الجوف يجتمع بـ"محلي وبلدي طبرجل" ويؤكد دورهما في التنمية ،
المصدر : الخليج 365
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