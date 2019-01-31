، الطب البديل يضبط "حجّامين" مخالفين بالتعاون مع "صحة حائل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - غير مرخصين ويعملون في منشأة غير نظامية

ضبط المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، بالتعاون مع فرق الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل؛ ممارسين حجامة غير مرخصين يعملون في منشأة لم تستكمل المتطلبات النظامية لها في مدينة حائل.

وتمت إحالة المتهمين إلى لجنة المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية، حسب ما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية.

وكشف مدير إدارة التراخيص والرقابة بالمركز المهندس بطي بن إبراهيم البطي، أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بحائل، وبعد مباشرة الموقع ضبط العديد من المخالفات وأعدت المحاضر اللازمة في حينها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.

ودعا "البطي" أفراد المجتمع إلى إجراء الحجامة في المنشآت الصحية المرخصة ذات المأمونية، والتي يعلن عنها المركز من فترة إلى أخرى خلال قنوات الاتصال الرسمية له، محذرًا من إجراء الحجامة في أماكن عشوائية غير مرخصة؛ حفاظًا على الصحة والسلامة.