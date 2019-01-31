، بلدية روضة سدير تحصل على شهادة التميز ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن "مشاريع بلا تعثر" و"مشاريع بلا ورق"

حصلت بلدية روضة سدير، ممثلة في قسم المشاريع، على شهادة التميز لشهر يناير 2019، ضمن معايير "مشاريع بلا تعثر" ومعايير "مشاريع بلا ورق".

وسلم وكيل أمين منطقة الرياض، المهندس صالح المخضوب، رئيس بلدية روضة سدير، حمد الوايلي، شهادة التميز خلال استقباله له في مكتبه بالأمانة، بحضور مدير ومراقب قسم المشاريع في بلدية روضة سدير.

أبدى رئيس بلدية سدير، شكره وتقديره لأمين المنطقة، ولوكيل أمين الرياض، لحصول بلدية روضة سدير على شهادة التميز لشهر يناير 2019 واختيارها لنيل تلك الشهادة .

وشكر في الوقت نفسه، الزملاء في قسم المشاريع على تلك الخطوة، متمنيًا زيادة ورفع الكفاءة في العمل لنيل العديد من الشهادات والرقي بالبلدية لأفضل الأعمال وتحقيق طموحات ولاة أمرنا ـ حفظهم الله ـ لرؤية المملكة المستقبلية 2030 وتحقيق التميز في جميع الأقسام، بإذن الله.