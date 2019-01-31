، نائب الرئيس اليمني يؤكد أهمية تضافر جهود الجميع لاستكمال تحرير تعز ،

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أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أهمية تضافر الجهود لاستكمال تحرير محافظة تعز.
ونوه الفريق صالح خلال لقائه اليوم محافظ تعز نبيل شمسان؛ إلى التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني في مختلف جبهات المحافظة، وصمود وبسالة أبناء تعز، ووعيهم ومقاومتهم للانقلاب ومشروعه الطائفي التخريبي.
وناقش -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- الجهود المبذولة لاستكمال التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، بما من شأنه ضمان مستقبل المحافظة وأبنائها.
ودعا "محسن" أبناء المحافظة إلى تغليب مصلحة تعز على أي مصلحة أخرى، ورصّ الصفوف وتوحيدها بما يخدم ثقافة وتاريخ المدينة، إضافة إلى ترسيخ قيم الدولة ومبادئها.
نائب الرئيس اليمني يؤكد أهمية تضافر جهود الجميع لاستكمال تحرير تعزوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-31
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أهمية تضافر الجهود لاستكمال تحرير محافظة تعز.
ونوه الفريق صالح خلال لقائه اليوم محافظ تعز نبيل شمسان؛ إلى التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني في مختلف جبهات المحافظة، وصمود وبسالة أبناء تعز، ووعيهم ومقاومتهم للانقلاب ومشروعه الطائفي التخريبي.
وناقش -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- الجهود المبذولة لاستكمال التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، بما من شأنه ضمان مستقبل المحافظة وأبنائها.
ودعا "محسن" أبناء المحافظة إلى تغليب مصلحة تعز على أي مصلحة أخرى، ورصّ الصفوف وتوحيدها بما يخدم ثقافة وتاريخ المدينة، إضافة إلى ترسيخ قيم الدولة ومبادئها.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
06:01 PM
نوه بصمود أبناء المحافظة ووعيهم ومقاومتهم للانقلاب ومشروعه الطائفي التخريبي
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أهمية تضافر الجهود لاستكمال تحرير محافظة تعز.
ونوه الفريق صالح خلال لقائه اليوم محافظ تعز نبيل شمسان؛ إلى التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني في مختلف جبهات المحافظة، وصمود وبسالة أبناء تعز، ووعيهم ومقاومتهم للانقلاب ومشروعه الطائفي التخريبي.
وناقش -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- الجهود المبذولة لاستكمال التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، بما من شأنه ضمان مستقبل المحافظة وأبنائها.
ودعا "محسن" أبناء المحافظة إلى تغليب مصلحة تعز على أي مصلحة أخرى، ورصّ الصفوف وتوحيدها بما يخدم ثقافة وتاريخ المدينة، إضافة إلى ترسيخ قيم الدولة ومبادئها.
، نائب الرئيس اليمني يؤكد أهمية تضافر جهود الجميع لاستكمال تحرير تعز ،
المصدر : الخليج 365
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