، حكومة "ماي" تلمح إلى إمكانية تأخير تطبيق "بريكست" عن موعده ،

محمد بن مسعود - الدمام - "هانت" أشار إلى الحاجة لمزيد من الوقت لإقرار تشريعات

تحدث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم (الخميس)، عن إمكانية تأخير "بريكست" إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس (آذار)، في حال التأخر في المصادقة على اتفاق انفصال، حتى يجري التصويت على القوانين الضرورية لتنفيذه.

ونقلت "فرانس برس" عن "هانت" قوله لإذاعة "بي بي سي 4": "صحيح أنّنا إذا توصلنا في نهاية المطاف إلى المصادقة على اتفاق في الأيام التي تسبق 29 مارس، قد نحتاج إلى مزيد من الوقت لإقرار التشريعات الضرورية".

واستدرك: "لكننا إذا تمكنا من إحراز تقدم في وقت أبكر، فقد لا يكون ذلك ضروريًا، ولا يمكننا أن نعرف في المرحلة الراهنة أيًا من هذين السيناريوين قد يتحقق".

وينبغي أن تصادق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى على أي طلب تأجيل.

ومع اقتراب موعد "بريكست"، تدرس رئاسة الحكومة إمكانية إلغاء العطلة البرلمانية لأسبوع، المتوقعة في فبراير(شباط) أو تمديد جلسات المناقشات في البرلمان.