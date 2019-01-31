، وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات العملية السياسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "اليماني": على المجتمع الدولي إلزام الميليشيات الانقلابية بما تم الاتفاق عليه

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى بلاده، ماثيو تولر، تطورات العملية السياسية على خلفية اتفاق إستوكهولم.

وأكد "اليماني"، أن اتفاق السويد واضح، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في إلزام الميليشيات الانقلابية بما تم الاتفاق عليه، ووقف الخروقات والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي إلى دعم وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات والاستجابة للحاجات الإنسانية والتنموية، كحل وحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن وإيجاد حل مستدام لها.

وجدد السفير الأمريكي، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية، مؤكدًا أنهم يتابعون عن قرب الوضع في مدينة الحديدة، ورؤيتهم تنطلق من تعزيز وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها.