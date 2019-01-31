، البشير: تغيير الرؤساء بالانتخابات وليس بالفيسبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - سَخِر من استخدام معارضيه مواقعَ التواصل في حشد المحتجّين

سخر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم (الخميس)، من استخدام معارضيه لوسائل التواصل الاجتماعي لحشد المحتجين ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وقال "البشير" أمام المئات من مناصريه في تجمُّع بثّه التلفزيون في مدينة كسلا شرق البلاد: "الحكومات والرؤساء لا يجري تغييرهم عبر الواتساب والفيسبوك؛ وإنما عبر الانتخابات"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضاف: "لا بد من إرضاء جماهيرنا وخاصة الشباب، وهم مركز اهتمامنا لنؤمن ليهم مستقبلهم والمشاركة عبر الجلوس والحوار معهم".

ووثق النشطاء الاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من خلال نشر الكثير من صور الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقود المظاهرات تجمُّعُ المهنيين السودانيين، الذي يُصدر بشكل منتظم إعلاناتٍ على الإنترنت للمظاهرات المقبلة، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ودأب منظّمو الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت السودان لأسابيع، على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر" لحشد المتظاهرين.

وذكر مسؤولون حكوميون أن 30 شخصاً قُتلوا في أعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين، في حين تحدثت المنظمات الحقوقية عن 40 قتيلاً.