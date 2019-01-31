السعودية اليوم / باكستان تختبر بنجاح صاروخًا باليستيًا قصير المدى



إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أعلن الجيش الباكستاني اليوم عن إجراء تجربة ناجحة على صاروخ باليستي أرض ـ أرض قصير المدى متعدد المهام.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن التجربة أجريت على صاروخ "نصر" الذي طورته باكستان محليًا، وذلك ضمن تمارين روتينية لشعبة القوة الإستراتيجية التابعة للجيش لاختبار قدرات الصاروخ من حيث التحليق وإصابة هدفه.

وأضاف أن صاروخ "نصر" مزود بأحدث التقنيات القتالية متعددة المهام القتالية والدفاعية سريعة الاستجابة، مؤكدًا أن هذا الصاروخ قادر على إصابة هدفه بدقة عالية والتصدي لصواريخ العدو وتدمير أنظمة الدفاع الجوي المضادة.

// انتهى //

18:18ت م

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إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأعلن الجيش الباكستاني اليوم عن إجراء تجربة ناجحة على صاروخ باليستي أرض ـ أرض قصير المدى متعدد المهام.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن التجربة أجريت على صاروخ "نصر" الذي طورته باكستان محليًا، وذلك ضمن تمارين روتينية لشعبة القوة الإستراتيجية التابعة للجيش لاختبار قدرات الصاروخ من حيث التحليق وإصابة هدفه.وأضاف أن صاروخ "نصر" مزود بأحدث التقنيات القتالية متعددة المهام القتالية والدفاعية سريعة الاستجابة، مؤكدًا أن هذا الصاروخ قادر على إصابة هدفه بدقة عالية والتصدي لصواريخ العدو وتدمير أنظمة الدفاع الجوي المضادة.// انتهى //18:18ت م0196

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