السعودية اليوم / الامن الليبي يعتقل أحد قادة 'داعش' خلال عملية امنية بمدينة سرت



طرابلس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

اعتقلت قوات الأمن الليبية اليوم أحد قادة تنظيم “داعش” ويدعى خليفة البرق، خلال عملية أمنية في مدينة سرت، معقل التنظيم السابق.

وأبلغ مسؤول في مدينة سرت بأنه تم القبض على “البرق”، نافياً مزاعم صدرت من بعض السكان بمشاركة قوات أجنبية في العملية.

وكانت قوات أمريكية قد اعتقلت في مناسبات سابقة متطرفين في ليبيا.

// انتهى //

18:17ت م

0195



طرابلس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الأمن الليبية اليوم أحد قادة تنظيم “داعش” ويدعى خليفة البرق، خلال عملية أمنية في مدينة سرت، معقل التنظيم السابق.وأبلغ مسؤول في مدينة سرت بأنه تم القبض على “البرق”، نافياً مزاعم صدرت من بعض السكان بمشاركة قوات أجنبية في العملية.وكانت قوات أمريكية قد اعتقلت في مناسبات سابقة متطرفين في ليبيا.// انتهى //18:17ت م0195

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