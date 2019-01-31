السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر



عمّان 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، الذي يزور الأردن حاليًا.

وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك ، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

// انتهى //

18:17ت م

0193



عمّان 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك ، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.// انتهى //18:17ت م0193

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