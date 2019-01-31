السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي مسؤولاً امريكياً



بيروت 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والجهود التي يقوم بها لبنان في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

// انتهى //

17:40ت م

0189



بيروت 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي.وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والجهود التي يقوم بها لبنان في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.// انتهى //17:40ت م0189

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