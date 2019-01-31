السعودية اليوم / جامعة نجران تنظم دورة عن تطبيقات الحاسب الآلي لمنسوبي القطاع الأمني



نجران 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

تنظم جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الأحد القادم ، دورة تدريبية لمنسوبي القطاع الأمني بالمنطقة عن تطبيقات الحاسب الآلي، وذلك في مركز التدريب بشرطة المنطقة.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر الدكتور، صالح نمران الحارثي أن أهداف الدورة تتمثل في التعرف على الأجزاء الأساسية للحاسب باستخدام نظام التشغيل، و المهارات الأساسية لمعالجة النصوص وطباعتها باستخدام برنامج معالج النصوص ، واتقان المهارات الأساسية لمعالجة البيانات الرقمية بواسطة برامج الجداول الإلكترونية، إلى جانب إعداد عروض تقديمية بسيطة، واستخدام المهارات الأساسية للعمل مع قواعد البيانات.

وتأتي هذه الدورة حرصاً من الجامعة على مواصلة تقديم خدماتها المجتمعية التي تهدف إلى تطوير منسوبي الجهات الحكومية لتقديم خدماتها للمستفيدين بكفاءة عالية.

//انتهى//

17:32ت م

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نجران 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستنظم جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الأحد القادم ، دورة تدريبية لمنسوبي القطاع الأمني بالمنطقة عن تطبيقات الحاسب الآلي، وذلك في مركز التدريب بشرطة المنطقة.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر الدكتور، صالح نمران الحارثي أن أهداف الدورة تتمثل في التعرف على الأجزاء الأساسية للحاسب باستخدام نظام التشغيل، و المهارات الأساسية لمعالجة النصوص وطباعتها باستخدام برنامج معالج النصوص ، واتقان المهارات الأساسية لمعالجة البيانات الرقمية بواسطة برامج الجداول الإلكترونية، إلى جانب إعداد عروض تقديمية بسيطة، واستخدام المهارات الأساسية للعمل مع قواعد البيانات.وتأتي هذه الدورة حرصاً من الجامعة على مواصلة تقديم خدماتها المجتمعية التي تهدف إلى تطوير منسوبي الجهات الحكومية لتقديم خدماتها للمستفيدين بكفاءة عالية.//انتهى//17:32ت م0187

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