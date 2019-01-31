السعودية اليوم / عشرات من المستوطنين وعناصر شرطة وطلبة تلمود يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر شرطة وطلبة تلمود، اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بان 24 مستوطناً، و40 عنصراً من شرطة الاحتلال، و20 طالباً من معاهد تلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

// انتهى //

17:29ت م

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القدس المحتلة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر شرطة وطلبة تلمود، اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بان 24 مستوطناً، و40 عنصراً من شرطة الاحتلال، و20 طالباً من معاهد تلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.// انتهى //17:29ت م0181

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