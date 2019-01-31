السعودية اليوم / الدكتور نزار مدني: الأمير سعود الفيصل ترك لنا إرثاً وكنزاً من المآثر والمفاخر



الرياض 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019م واس

أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً الدكتور نزار بن عبيد مدني أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ـ رحمه الله ـ ترك إرثاً وكنزاً من المآثر والمفاخر ما علينا إلا أن نغترف منه لنستزيد.. ومهما اغترفنا فلن ينفذ أبداً.

وقال معاليه في كلمة له خلال الحفل الذي أقامته وزارة الخارجية تكريماً لمعاليه وتقديراً لمسيرته العملية الطويلة التي قضاها في السلك الدبلوماسي بحضور معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف مساء أمس، لقد عملت تحت قيادة ورئاسة نخبة من خيرة الرجال خلقاً وعلماً وخبرة وحكمة، فخر أولئك الرجال وفارسهم ونجمهم الساطع الأمير سعود الفيصل ـ رحمه الله ـ الذي كان يتصف بالقوة والحزم والحسم والدبلوماسية، كما كان سموه خبيراً محنكاً، حكيماً عاقلاً، صبوراً وحليماً، أحب الناس فيه بعد نظره وسداد رأيه، وعمق فكره ووضوح رؤيته.

وأوضح أن الفيصل كان منافحاً عن معتقده، وعن مواقف بلاده، ومدافعاً عن قضايا أمته ومشاغلها وهمومها.

وعبر معاليه عن امتنانه البالغ وتأثره العميق وذلك بعد انتهاء خدمته في الدولة، مبيناً أنه عمل في وزارة الخارجية منذ ما ينوف على الستة والخمسين عاماً، عمل في معظم أقسامها وإداراتها، وتدرج في سلمها الوظيفي، وقال: بذلت خلال هذا المشوار الطويل كل جهد ممكن ومستطاع في سبيل الارتقاء بمستوى العمل، وفي سبيل تحسين أداء الممثليات، وفي سبيل تمثيل بلادي في المحافل الدولية بالشكل اللائق والمشرف.

كما عبر عن شكره لمنسوبي الوزارة على هذا التكريم، موضحاً أن التكريم الأبلغ هو في الانتماء إلى وطن شرفه الله بخدمة الحرمين الشريفين، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وموطن الحضارات، وطن يفخر ويعتز بقيادته الواعية الرشيدة، ويباهي بشعبه الأبي الكريم.

وأكد معالي الدكتور نزار مدني لمنسوبي الوزارة، أن متطلبات العمل الدبلوماسي تقتضي من الجميع المزيد من الإبداع، والعطاء، والابتكار، والجودة في الأداء، وبذل الجهود المضاعفة، واكتساب المزيد من المهارات الفردية العصرية، وتنمية الثقافة الشخصية، وتطوير الخبرة الوظيفية، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود في إطار العمل الجماعي.

من جهة أخرى أكد السفير محمد بن أحمد طيب، أن معالي الدكتور نزار مدني كرس خلال فترة عمله بوزارة الخارجية جل وقته وزهرة شبابه وعصارة فكره.

وأوضح أن معاليه كان في كل محطات حياته العملية في جدة وواشنطن والرياض واجهة مشرقة ومثالاً وضاءً للوطنية وللدبلوماسية

وأضاف أن معاليه يتمتع بفكر سياسي معمق، ورؤية استشرافية للأحداث والقضايا السياسية، مبادراً بتقديم دراسات وتحليلات للقضايا والتطورات السياسية وتداعياتها على المنطقة والمملكة بصفة خاصة.

بدورهم أكد موظفو الوزارة في كلمة لهم بهذه المناسبة ألقاها نيابة عنهم المستشار إبراهيم بن عبدالوهاب الغريب أن معالي الدكتور مدني كان علماً بارزاً من أعلام وطننا الغالي وقامة شامخة من قامات الوزارة ومثالاً يحتذي به كل دبلوماسي.

وقال إن معاليه كان قائداً محنكاً، خدم الوطن أكثر من ستة وخمسين عاماً، بذل وأعطى وتفانى بكل عزيمة واقتدار.

وأشار السفير الغريب إلى أن شباب هذا الجيل تعلم من معاليه المعنى الحقيقي للإدارة والإرادة وفن العلاقات الإنسانية.

// انتهى //

17:20ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019م واسأكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً الدكتور نزار بن عبيد مدني أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ـ رحمه الله ـ ترك إرثاً وكنزاً من المآثر والمفاخر ما علينا إلا أن نغترف منه لنستزيد.. ومهما اغترفنا فلن ينفذ أبداً.وقال معاليه في كلمة له خلال الحفل الذي أقامته وزارة الخارجية تكريماً لمعاليه وتقديراً لمسيرته العملية الطويلة التي قضاها في السلك الدبلوماسي بحضور معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف مساء أمس، لقد عملت تحت قيادة ورئاسة نخبة من خيرة الرجال خلقاً وعلماً وخبرة وحكمة، فخر أولئك الرجال وفارسهم ونجمهم الساطع الأمير سعود الفيصل ـ رحمه الله ـ الذي كان يتصف بالقوة والحزم والحسم والدبلوماسية، كما كان سموه خبيراً محنكاً، حكيماً عاقلاً، صبوراً وحليماً، أحب الناس فيه بعد نظره وسداد رأيه، وعمق فكره ووضوح رؤيته.وأوضح أن الفيصل كان منافحاً عن معتقده، وعن مواقف بلاده، ومدافعاً عن قضايا أمته ومشاغلها وهمومها.وعبر معاليه عن امتنانه البالغ وتأثره العميق وذلك بعد انتهاء خدمته في الدولة، مبيناً أنه عمل في وزارة الخارجية منذ ما ينوف على الستة والخمسين عاماً، عمل في معظم أقسامها وإداراتها، وتدرج في سلمها الوظيفي، وقال: بذلت خلال هذا المشوار الطويل كل جهد ممكن ومستطاع في سبيل الارتقاء بمستوى العمل، وفي سبيل تحسين أداء الممثليات، وفي سبيل تمثيل بلادي في المحافل الدولية بالشكل اللائق والمشرف.كما عبر عن شكره لمنسوبي الوزارة على هذا التكريم، موضحاً أن التكريم الأبلغ هو في الانتماء إلى وطن شرفه الله بخدمة الحرمين الشريفين، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وموطن الحضارات، وطن يفخر ويعتز بقيادته الواعية الرشيدة، ويباهي بشعبه الأبي الكريم.وأكد معالي الدكتور نزار مدني لمنسوبي الوزارة، أن متطلبات العمل الدبلوماسي تقتضي من الجميع المزيد من الإبداع، والعطاء، والابتكار، والجودة في الأداء، وبذل الجهود المضاعفة، واكتساب المزيد من المهارات الفردية العصرية، وتنمية الثقافة الشخصية، وتطوير الخبرة الوظيفية، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود في إطار العمل الجماعي.من جهة أخرى أكد السفير محمد بن أحمد طيب، أن معالي الدكتور نزار مدني كرس خلال فترة عمله بوزارة الخارجية جل وقته وزهرة شبابه وعصارة فكره.وأوضح أن معاليه كان في كل محطات حياته العملية في جدة وواشنطن والرياض واجهة مشرقة ومثالاً وضاءً للوطنية وللدبلوماسية السعودية يحتذى به في الصدق والأمانة والإخلاص، يغلب عن شخصيته التواضع واللطافة والأدب الجم والحياء.وأضاف أن معاليه يتمتع بفكر سياسي معمق، ورؤية استشرافية للأحداث والقضايا السياسية، مبادراً بتقديم دراسات وتحليلات للقضايا والتطورات السياسية وتداعياتها على المنطقة والمملكة بصفة خاصة.بدورهم أكد موظفو الوزارة في كلمة لهم بهذه المناسبة ألقاها نيابة عنهم المستشار إبراهيم بن عبدالوهاب الغريب أن معالي الدكتور مدني كان علماً بارزاً من أعلام وطننا الغالي وقامة شامخة من قامات الوزارة ومثالاً يحتذي به كل دبلوماسي.وقال إن معاليه كان قائداً محنكاً، خدم الوطن أكثر من ستة وخمسين عاماً، بذل وأعطى وتفانى بكل عزيمة واقتدار.وأشار السفير الغريب إلى أن شباب هذا الجيل تعلم من معاليه المعنى الحقيقي للإدارة والإرادة وفن العلاقات الإنسانية.// انتهى //17:20ت م0180

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.