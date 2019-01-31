السعودية اليوم / دورة عن التخطيط وإعداد الخطة التشغيلية بجامعة نجران



نجران 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أقامت كلية العلوم الإدارية للطالبات بجامعة نجران، اليوم دورة تدريبية عن التخطيط وإعداد الخطة التشغيلية، وذلك على مسرح الكلية، بحضور عدد من طالبات الكلية.

وتناولت الدورة التي قدمتها الدكتورة عزة زهران مفهوم الخطة التشغيلية، والفرق بين الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى آلية وضع الأهداف، و الغرض من إعداد خطة العمل، وكيفية كتابة خطة تشغيلية وصياغة الأهداف بطريقة SMART ، كما هدفت الدورة إلى تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات والتطبيقات اللازمة التي تمكنهم من إعداد خطط العمل، وتزويدهم بالجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها عند وضع الخطة التشغيلية، وكذلك بالمفاهيم العلمية للتخطيط، وتنمية مهاراتهم في صياغة الأهداف، وتحليل البيانات الخارجية والداخلية للوقوف على أوجه القوة والضعف والفرص المتاحة والصعوبات والمشاكل المحتمل مواجهتها.

//انتهى//

17:12ت م

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نجران 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأقامت كلية العلوم الإدارية للطالبات بجامعة نجران، اليوم دورة تدريبية عن التخطيط وإعداد الخطة التشغيلية، وذلك على مسرح الكلية، بحضور عدد من طالبات الكلية.وتناولت الدورة التي قدمتها الدكتورة عزة زهران مفهوم الخطة التشغيلية، والفرق بين الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى آلية وضع الأهداف، و الغرض من إعداد خطة العمل، وكيفية كتابة خطة تشغيلية وصياغة الأهداف بطريقة SMART ، كما هدفت الدورة إلى تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات والتطبيقات اللازمة التي تمكنهم من إعداد خطط العمل، وتزويدهم بالجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها عند وضع الخطة التشغيلية، وكذلك بالمفاهيم العلمية للتخطيط، وتنمية مهاراتهم في صياغة الأهداف، وتحليل البيانات الخارجية والداخلية للوقوف على أوجه القوة والضعف والفرص المتاحة والصعوبات والمشاكل المحتمل مواجهتها.//انتهى//17:12ت م0179

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