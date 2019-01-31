السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تختتم مشاركتها في الدورة 17 لمكافحة التصحر بماليزيا



الخرطوم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

اختتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية التي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها، مشاركتها في اجتماعات الدورة ال17 للجنة متابعة تنفيذ -اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر- التي أنهت أعمالها بمدينة جورج تاون الماليزية أمس.

وخصصت الدورة لاستعراض التقارير الوطنية التي أعدتها الدول الأطراف في الاتفاقية عن سير العمل في تنفيذ إستراتيجية ودروس حول تحييد تدهور الأراضي التي أقرها مؤتمر الاأطراف الثالث عشر في شهر سبتمبر 2017.

وتمكنت 16 دولة عربية أن تعد تقاريرها الوطنية وفقًا للمنهجية الجديدة لإعداد هذه التقارير، وذلك بفضل الدعم الفني المقدم من طرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما قامت المنظمة كذلك انطلاقا من هذه التقارير الوطنية، بإعداد التقرير العربي الأول الموحد حول جهود الدول العربية في مجال تحييد تدهور الأراضي.

وتعد الاتفاقية الأولى والوحيدة التي تحمل طابعًا دوليًا لوضع معالجة جدية لمشكلة التصحر بجانب أنها تقوم على مبادئ الشراكة والمشاركة واللامركزية لإدارة الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، عبر مساعدة البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية والمتأثرة بالتصحر لاسيما في أفريقيا.

// انتهى //

17:08ت م

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الخرطوم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساختتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية التي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها، مشاركتها في اجتماعات الدورة ال17 للجنة متابعة تنفيذ -اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر- التي أنهت أعمالها بمدينة جورج تاون الماليزية أمس.وخصصت الدورة لاستعراض التقارير الوطنية التي أعدتها الدول الأطراف في الاتفاقية عن سير العمل في تنفيذ إستراتيجية ودروس حول تحييد تدهور الأراضي التي أقرها مؤتمر الاأطراف الثالث عشر في شهر سبتمبر 2017.وتمكنت 16 دولة عربية أن تعد تقاريرها الوطنية وفقًا للمنهجية الجديدة لإعداد هذه التقارير، وذلك بفضل الدعم الفني المقدم من طرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما قامت المنظمة كذلك انطلاقا من هذه التقارير الوطنية، بإعداد التقرير العربي الأول الموحد حول جهود الدول العربية في مجال تحييد تدهور الأراضي.وتعد الاتفاقية الأولى والوحيدة التي تحمل طابعًا دوليًا لوضع معالجة جدية لمشكلة التصحر بجانب أنها تقوم على مبادئ الشراكة والمشاركة واللامركزية لإدارة الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، عبر مساعدة البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية والمتأثرة بالتصحر لاسيما في أفريقيا.// انتهى //17:08ت م0173

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