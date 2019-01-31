

نجران 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس دورة تدريبية لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالمنطقة بعنوان " الاتصالات الإدارية"، وذلك في قاعة التدريب بمقر القوة.

وهدفت الدورة إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في مجالات الاتصالات الإدارية داخل المنظمة، وكذلك مساعدتهم في تحسين مهاراتهم في الاتصالات، وتوظيفها في بيئة العمل.

و أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح نمران الحارثي، أن الدورة اشتملت تعريف المتدربين على تقنيات الاتصال الإداري، وإدخال رموز أنواع المعاملات، وتعريف المراسلين، وكذلك تسجيل وقيد الوارد العام، وطباعة ملصق باركود المعاملة.

وأكد الحارثي أن الجامعة مستمرة في جهودها لتوسيع الشراكة المجتمعية مع القطاعين الخاص والعام كجزء من دورها في خدمة المجتمع.

//انتهى//

17:07ت م

0166



نجران 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس دورة تدريبية لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالمنطقة بعنوان " الاتصالات الإدارية"، وذلك في قاعة التدريب بمقر القوة.وهدفت الدورة إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في مجالات الاتصالات الإدارية داخل المنظمة، وكذلك مساعدتهم في تحسين مهاراتهم في الاتصالات، وتوظيفها في بيئة العمل.و أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح نمران الحارثي، أن الدورة اشتملت تعريف المتدربين على تقنيات الاتصال الإداري، وإدخال رموز أنواع المعاملات، وتعريف المراسلين، وكذلك تسجيل وقيد الوارد العام، وطباعة ملصق باركود المعاملة.وأكد الحارثي أن الجامعة مستمرة في جهودها لتوسيع الشراكة المجتمعية مع القطاعين الخاص والعام كجزء من دورها في خدمة المجتمع.//انتهى//17:07ت م0166

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورة لمنسوبي قوة أمن المنشآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.