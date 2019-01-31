السعودية اليوم / عبور 8 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة عدن



منفذ الوديعة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 8 شاحنات إغاثية تحمل مساعدات طبية تزن 136 طنًا و 545 كيلو غرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

//انتهى//

17:07ت م

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منفذ الوديعة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 8 شاحنات إغاثية تحمل مساعدات طبية تزن 136 طنًا و 545 كيلو غرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن.وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.//انتهى//17:07ت م0165

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