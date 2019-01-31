شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليون شخص يغادرون السعودية والان مع التفاصيل
جاء ذلك استنادا على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب، وفقا لوكالة "الأناضول".
وتراجع عدد الموظفين الأجانب في المملكة إلى 6.9 ملايين فرد، بنهاية الربع الرابع من عام 2018، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.
وارتفع عدد الموظفين السعوديين إلى 1.7 مليون مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.68 مليون في 2016.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يتزامن مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.
واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9%.
وهبط معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث 2018، إلى 12.8 بالمئة، من 12.9 بالمئة في الربع الثاني السابق له.
وبلغ عدد العاملين في القطاعين العام والخاص 12.69 مليون؛ منهم 9.59 مليون أجنبي (75.5 بالمئة)، و3.11 مليون سعودي (24.5 بالمئة).
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