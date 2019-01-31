شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبحث المستجدات مع 5 دولة عربية في عمان والان نبدء بالتفاصيل

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، لقاءً تشاوريًا، بدأ في جلسة مسائية مساء أمس، واختتم أعماله الْيَوْمَ في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات المنطقة، ويلبي الهدف المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار خدمة للمصالح العربية.

وأفاد في تصريحات صحفية، بأن اللقاء كان إيجابيًا بناًء وأتاح حوارًا موسعًا بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.