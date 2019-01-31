شكرا لقرائتكم ضبط ممارسي حجامة غير مرخصين في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالتعاون مع فرق الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل من ضبط ممارسين حجامة غير مرخصين يعملون في منشأة لم تستكمل المتطلبات النظامية لها في مدينة حائل، وأحيلوا إلى لجنة المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب ما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية.

وقال مدير إدارة التراخيص والرقابة بالمركز المهندس بطي بن إبراهيم البطي إنه تم التنسيق مع المديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل وبعد مباشرة الموقع تم ضبط العديد من المخالفات وإعداد المحاضر اللازمة في حينها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، داعيًا أفراد المجتمع إلى إجراء الحجامة في المنشآت الصحية المرخصة ذات المأمونية التي يعلن عنها المركز من فترة إلى أخرى من خلال قنوات الاتصال الرسمية له، محذرًا من إجراء الحجامة في أماكن عشوائية غير مرخصة حفاظًا على الصحة والسلامة.



مختارات بتوجيه الملك سلمان .. محمد بن سلمان ينهي بنجاح القضية الأكبر تعقيدًا والأكثر تناولًا إعلاميًّا



مواطنون يتداولون حديث الأمير محمد بن سلمان: لن ينجو أحد تورط في فساد مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.