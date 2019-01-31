توجيه من التعليم للمعلمين الحاصلين على التدريب الصيفي

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي أنه سيتم رفع بيانات المعلمين والمعلمات الحاصلين على التدريب الصيفي على النظام خلال الساعات القادمة.

وقال العصيمي : الزملاء المعلمون والمعلمات الحاصلون على التدريب الصيفي من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي سيتم إن شاء الله رفع بياناتهم على النظام خلال الساعات القادمة.

وأضاف متحدث التعليم أنه عند وجود أي ملاحظة حول ذلك يمكن التواصل على الإيميل التالي الخاص بالمركز :- [email protected]