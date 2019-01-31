شكرا لقرائتكم تركي بن طلال يكرم أبطال حرس الحدود وفنانات القط العسيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كرم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أبطال حرس الحدود وتفقد مركز كحلا الحدودي وتابع تنفيذ طريق كحلا خشم عنقار.

ومن جهة أخرى سلم سموه أول رخصتين لبرنامج السياحة الزراعية بالمنطقة، مؤكداً أهمية تحقيق الجودة وأن تكون هاتان المزرعتان نموذجيتين، مشدداً على متابعة الإمارة بالتعاون مع هيئة السياحة لتحقيق ذلك.

كما كرم سموه فنانات القط العسيري المشاركات في تنفيذ مجلس قرية رجال التراثية بمحافظة رجال ألمع.



مختارات بتوجيه الملك سلمان .. محمد بن سلمان ينهي بنجاح القضية الأكبر تعقيدًا والأكثر تناولًا إعلاميًّا



مواطنون يتداولون حديث الأمير محمد بن سلمان: لن ينجو أحد تورط في فساد مختارات

شاركنا بتعليقك ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.