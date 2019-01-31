شكرا لقرائتكم التعليم تنهي صرف المتبقي من العلاوة السنوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أنهت وزارة التعليم صرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبيها.

وقالت وزارة التعليم في بيان مقتضب لها : ‏تنفيذاً لتوجيه ⁧‫وزير التعليم‬⁩ بصرف المتبقي من ⁧‫العلاوة السنوية‬⁩ للشهر الحالي أنهت الجهات المعنية إيداع المبالغ المالية في حسابات كافة موظفي وموظفات ⁧‫الوزارة.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد طلب توضيح الأسباب التي حالت دون صرف العلاوة السنوية كاملا كما تضمنه الأمر السامي الكريم.

وفي تعميم عنوانه “عاجل جدا” طالب وزير التعليم من مسؤولي الوزارة المختصين تحديد الأسباب التي أدت إلى صرف 6 أيام فقط من العلاوة.

وقال الشيخ في التعميم العاجل : حيث لوحظ التأخر صرف الرواتب لهذا الشهر يناير 2019، لموظفي الوزارة وعدم إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم 651 وتاريخ 7/2/1440 والقاضي بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها اعتباراً من 1/1/2019، وعدم إحاطتنا بالموضوع بوقت كاف من الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، لذا نرغب الرفع لنا بتقرير متكامل عن الموضوع يتضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك بشكل عاجل.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم وليس 6 أيام فقط على أن يتم الصرف في أسرع وقت.

وتابع وزير التعليم : انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.



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