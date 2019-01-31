الان تتابع التعليم تؤكد استلام بيانات الحاصلين على تدريب صيفي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي:

نبهت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين، طالبي النقل الخارجي ممن حصل على تدريب صيفي، بأنه تم استلام بيانات الحاصلين على التدريب من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وسيتم رفعها على النظام خلال الساعات القادمة.

وأضافت أنه عند وجود أي ملحوظات حولها يمكن التواصل على الإيميل التالي الخاص بالمركز:

‏⁦[email protected]