الراجحي للبناء أول شركة سعودية تُعلن إفلاسها رسمياً في التاريخ .. تفاصيل

في أول إجراء إفلاس في تاريخ المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة “الراجحي” لأعمال البنية التحتية سجلاً تجارياً لجميع دائنيها وقالت الصحف المحلية إن هذا يُعتبر أول إجراء إفلاس في بلاد الحرمين وأول خبر وإعلان رسمي يتم نشره بالموقع الرسمي للجنة الإفلاس الحكومية.

وأخبرت الشركة المعروفة دائنيها أن عليهم التوجّه إلى المحكمة التجارية في جدة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وتم نشر الإعلان رسمياً بموقع لجنة الإفلاس بطلب من الشركة المدينة نفسها وعلى مسئوليتها الكاملة، وأخلت لجنة الإفلاس مسئوليتها من أي آثار قد تترتب عليها تجاه الغير.

وكانت مجموعة “أحمد القصيبي” وإخوانه قد تقدمت في ديسمبر 2018 الماضي للتسوية القانونية بناءاً على قانون الإفلاس الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ أغسطس 2018 وهو القانون الذي أقرته السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية بعد هبوط أسعار النفط عالمياً وتراجع اقتصاد البلاد المعتمد بشكل شبه كامل على عائدات تصدير البترول.

ويُذكر أن قطاع البناء والتشييد كان أكثر القطاعات تضرراً من الانكماش الاقتصادي في بلاد الحرمين، حيث قلّصت الدولة الإنفاق العام وتأخر المسئولون في دفع مستحقات المقاولين متعثرت العديد من الشركات الكبرى.