من هو الرئيس التنفيذي لاتحاد الأمن السيبراني؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون المكلف قرارا بتعيين متعب القني رئيسا تنفيذيا للاتحاد، بدءا من مطلع فبراير المقبل.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة المكلف عن سروره بتولي القني منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد، وعن ثقته بالدور الفعال الذي سيسهم به في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد بما يعزز مكانته وقدرته على المضي قدما في الريادة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرون.

من جهته عبر القني عن امتنانه بالثقة الممنوحة له، متمنيا أن يحقق الاتحاد أهدافه الاستراتيجية من خلال بناء قدرات وطنية احترافية في مجال التقنيات المتقدمة سعيا للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

الرئيس التنفيذي للاتحاد في سطور:

- من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة في المجال التقني

- يمتلك خبرة في هذا المجال تزيد عن 10سنوات

- مستشار وعضو في لجان حكومية ومجالس إدارة بعض الشركات

- أحد المؤسسين والمدير العام لشركة "بيفورت" السعودية إحدى شركات "أمازون" Amazon

- تولى منصب المدير العام للشركة حتى يناير الماضي.