أمير مكة بالنيابة يستعرض تطوير منظومة الحج والعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

ترأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح، نوقشت خلاله أعمال الوزارة لتطوير منظومة الحج والعمرة.

واطلع على أعمال تعزيز التنسيق بين كل أطراف منظومة الحج والعمرة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع مستوى الأداء بما يخدم مبادرات قطاع الحج والعمرة.

واستعرض الاجتماع مبادرات الوزارة الهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن والمتمثلة في خطوات التوسع في مبادرة "طريق مكة" التي يتم فيها إنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم، ومبادرة إطلاق مركز التحكم والمراقبة الالكترونية في الوزارة الهادف لربط مراكز خدمات الحجاج والمعتمرين بصناع القرار، ولتسريع الإجراءات وإنهاء الملاحظات، إضافة لتوسيع التنسيق مع القطاع الخاص والهيئة التنسيقية ومؤسسات الطوافة بهدف الاستعداد لتطبيق رؤية المملكة 2030 للنهوض بخدمات الحج والعمرة، وأيضا مبادرة التحول من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة بالنيابة، بمقر الإمارة في جدة، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه، يرافقه عدد من مسؤولي الفرع، حيث استمع خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال الفرع التي ينفذها لتعزيز الدور الإعلامي في المنطقة.