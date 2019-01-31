إعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم تحت قبة الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يصوت مجلس الشورى خلال جلسة الاثنين المقبل على إعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم والاهتمام بالمستثمر المحلي ويناقش تقرير وزارة الخارجية، ويصوت على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/ 1439، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي وتحسين مدخلاته.

كما يصوت على مقترح مشروع نظام النقل المدرسي، بينما يناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/1439، إذ تطالب اللجنة في أبرز توصياتها بتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.

وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويصوت على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/ 1439، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بأن تولي اهتماما أكبر بالمستثمر المحلي وأن تعمل على تحفيز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.

ويناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438 / 1439، وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية، وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي، وسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة، ووضع خطة عمل متكاملة لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لتلك المنظمات.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1438 / 1439، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي.

وخلال جلسة الأربعاء المقبل يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 / 1439، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة بإعداد خطة عمل واضحة لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها هيئة المدن الاقتصادية بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.

على جدول أعمال الشورى:

- مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

- مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية

- مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة

- دراسة إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله

- مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية.