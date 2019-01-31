إعلان نتائج قبول طالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية. وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) WWW.JOBS.SA.



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