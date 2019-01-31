دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شركة المياه الوطنية تضيف السبت لأيام العمل

وجَّهت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، تنبيهًا لعملائها، يتعلق بمواعيد العمل لديها، مشيرة إلى أنها أضافت يوم السبت لأيام العمل.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إنها أضافت السبت لأيام العمل لنَسْعَدَ بخدمة عملائنا، بدءًا من الأسبوع المقبل، بفروع مراكز خدمات العملاء، من الـ8 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا.

وأشارت الشركة إلى أن مواعيد العمل في باقي أيام الأسبوع «من الأحد وحتى الخميس»، ستكون من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ8 مساء.

من جهة أخرى، أوضحت الشركة أنها مستمرة في تطبيق مبادرة العدادات الإلكترونية لتمكين التقنية الحديثة، مشيرة إلى أن آلية عمل تلك العدادات تتضمن: تسجيل معلومات الاستهلاك للعقار كل 15 ثانية، وقياس كميات تدفق المياه بدقة عالية، وإرسال البيانات إلكترونيًّا دون تدخل بشري.

وحذَّرت شركة المياه الوطنية من التعامل مع غير منسوبيها، ممن لا يحملون ما يثبت انتماءهم للشركة، أو ممن يدّعون أنهم من مقاولي الشركة الذين لا يحملون بطاقات التعريف الرسمية، أو المركبات التي لا تحمل هوية الشركة.

وأكدت الشركة، حرصها على مصالح عملائها، والحفاظ على حقوقهم، وضمان المصداقية في جميع الخدمات.

وأوضحت، أن هناك آلية متبعة دأبت على تطبيقها أثناء تسجيل منسوبيها الميدانيين، ملاحظاتهم الخاصة بحماية البيئة والهدر المائي والمرافق العامة، محذّرة من انتحال هوية الشركة بأي صفة، أو إقحامها في أي التزامات أو مسؤولية، مؤكدة أن ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية الملاحقة والمساءلة القانونية.

ودعت الشركة جميع عملائها إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات غير مسؤولة، فيما يخص التوصيلات المنزلية لخدمات المياه أو الصرف الصحي، أو تسويق أدوات الترشيد وبيعها، أو فرض غرامات، أو فحص العدادات، أو بيع المياه عبر الصهاريج من غير المرخص لهم.