السعودية اليوم / الطب البديل والتكميلي يضبط مخالفين لممارسة الحجامة بالتعاون صحة حائل



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

تمكن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالتعاون مع فرق الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل من ضبط ممارسين حجامة غير مرخصين يعملون في منشأة لم تستكمل المتطلبات النظامية لها في مدينة حائل، واحيلوا إلى لجنة المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب ما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية.

وقال مدير إدارة التراخيص والرقابة بالمركز المهندس بطي بن إبراهيم البطي إنه تم التنسيق مع المديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل وبعد مباشرة الموقع تم ضبط العديد من المخالفات وإعداد المحاضر اللازمة في حينها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، داعيًا أفراد المجتمع إلى إجراء الحجامة في المنشآت الصحية المرخصة ذات المأمونية التي يعلن عنها المركز من فترة إلى أخرى من خلال قنوات الاتصال الرسمية له، محذرًا من إجراء الحجامة في أماكن عشوائية غير مرخصة حفاظًا على الصحة والسلامة.

// انتهى //

16:42ت م

0160



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستمكن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالتعاون مع فرق الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل من ضبط ممارسين حجامة غير مرخصين يعملون في منشأة لم تستكمل المتطلبات النظامية لها في مدينة حائل، واحيلوا إلى لجنة المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب ما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية.وقال مدير إدارة التراخيص والرقابة بالمركز المهندس بطي بن إبراهيم البطي إنه تم التنسيق مع المديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل وبعد مباشرة الموقع تم ضبط العديد من المخالفات وإعداد المحاضر اللازمة في حينها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، داعيًا أفراد المجتمع إلى إجراء الحجامة في المنشآت الصحية المرخصة ذات المأمونية التي يعلن عنها المركز من فترة إلى أخرى من خلال قنوات الاتصال الرسمية له، محذرًا من إجراء الحجامة في أماكن عشوائية غير مرخصة حفاظًا على الصحة والسلامة.// انتهى //16:42ت م0160

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