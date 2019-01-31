السعودية اليوم / بلدي جازان يتفقد سير العمل في مشروع "جسر دوار التوحيد"



جيزان 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

وقف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد بن أحمد رستم وأعضاء المجلس ميدانيا اليوم على سير العمل بمشروع "جسر دوار التوحيد" بمدينة جيزان الذي يجري تنفيذها حالياً.

وأطلع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ،على سير العمل بالمشروع الذي ينفذ بطول "660" متراً، ويعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية بمدينة جيزان , إضافة لتفقد عدد من المشروعات البلدية بشوارع الأحياء الشمالية , شملت مخططات( 5 و6 و7) وطريق الأمير متعب وبعض الشوارع الداخلية.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، أن المجلس سيقوم بتكثيف الجولات الميدانية وبشكل دوري ومستمر على المشاريع الجاري تنفيذها في نطاق عمل الأمانة، مبيناً أنه سيتم التركيز على تطبيق معايير الجودة والمواصفات والمقاييس المعتمدة في دراسة المشاريع وفي العقود الموقعة مع المقاولين.

// انتهى//

16:39ت م

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جيزان 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسوقف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد بن أحمد رستم وأعضاء المجلس ميدانيا اليوم على سير العمل بمشروع "جسر دوار التوحيد" بمدينة جيزان الذي يجري تنفيذها حالياً.وأطلع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ،على سير العمل بالمشروع الذي ينفذ بطول "660" متراً، ويعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية بمدينة جيزان , إضافة لتفقد عدد من المشروعات البلدية بشوارع الأحياء الشمالية , شملت مخططات( 5 و6 و7) وطريق الأمير متعب وبعض الشوارع الداخلية.وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، أن المجلس سيقوم بتكثيف الجولات الميدانية وبشكل دوري ومستمر على المشاريع الجاري تنفيذها في نطاق عمل الأمانة، مبيناً أنه سيتم التركيز على تطبيق معايير الجودة والمواصفات والمقاييس المعتمدة في دراسة المشاريع وفي العقود الموقعة مع المقاولين.// انتهى//16:39ت م0159

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