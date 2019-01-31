السعودية اليوم / "البيئة" تشارك في مهرجان الملك الصقور بعيادات بيطرية وفرق إرشادية



ملهم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة بـمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ب 13 فرقة بيطرية وعيادات متنقلة لمراقبة الوضع الصحي وتسهيل حركة الطيور المشاركة، إضافة إلى فرق إرشادية لتقديم خدمات الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان..

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، أن الوزارة سخرت جميع الإمكانيات لدعم المهرجان من خلال تأمين عيادات بيطرية متنقلة ومختبر متنقل، ضمن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية من خلال التأكد من الحالة الصحية للصقور المشاركة في المهرجان، مشيداً بالتعاون المثمر مع نادي الصقور السعودي بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الوضع الصحي للصقور المشاركة، واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة الطيور.

وأضاف قاسم، أن الوزارة عملت على تقديم الدعم لتسهيل حركة عبور وتنقل الصقور المشاركة عبر المنافذ الحدودية ومناطق المملكة المختلفة، حيث أقامت جناحا إرشاديا بيطريا يقدم خدماته الوقائية من الأمراض عبر 13 فرقة بيطرية مجهزة، مشيراً إلى إكمال فحص أكثر من 1000 طير حتى الآن.

// انتهى //

16:33ت م

0153



ملهم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة بـمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ب 13 فرقة بيطرية وعيادات متنقلة لمراقبة الوضع الصحي وتسهيل حركة الطيور المشاركة، إضافة إلى فرق إرشادية لتقديم خدمات الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان..وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، أن الوزارة سخرت جميع الإمكانيات لدعم المهرجان من خلال تأمين عيادات بيطرية متنقلة ومختبر متنقل، ضمن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية من خلال التأكد من الحالة الصحية للصقور المشاركة في المهرجان، مشيداً بالتعاون المثمر مع نادي الصقور السعودي بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الوضع الصحي للصقور المشاركة، واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة الطيور.وأضاف قاسم، أن الوزارة عملت على تقديم الدعم لتسهيل حركة عبور وتنقل الصقور المشاركة عبر المنافذ الحدودية ومناطق المملكة المختلفة، حيث أقامت جناحا إرشاديا بيطريا يقدم خدماته الوقائية من الأمراض عبر 13 فرقة بيطرية مجهزة، مشيراً إلى إكمال فحص أكثر من 1000 طير حتى الآن.// انتهى //16:33ت م0153

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تشارك في مهرجان الملك الصقور بعيادات بيطرية وفرق إرشادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.