السعودية اليوم / مدير تعليم الأحساء يقف على برنامجي التحول الرقمي وأختبارات TIMSS الدولي

الأحساء 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم اليوم ، برنامجي التحول الرقمي (بوابة المستقبل) واختبارات (TIMSS الدولي).ووقف بالغنيم على برنامج التحول الرقمي "بوابة المستقبل"، خلال زيارتة مركز التدريب والابتعاث بالهفوف، وطلع على سير البرامج المنفذة لمسئولي ومشرفي البرنامج والذي يمتد الي خمسة أيام مستهدفين فيه "المعلمين – المشرفين التربويين"، وذلك لحرص إدارة التعليم على تطبيق التحول الرقمي داخل جميع المدارس علي مستوي المحافظة للبنين والبنات، والتي ستعمل علي المساهمة في التحول إلي بيئة رقمية من أجل التفاعل للوصول إلي بيئة تربوية متكاملة، والتي تهدف إلي تحول إلي بيئة تعليمية للعمل علي أستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة والتي تهدف إلي التحول نحو بيئة رقمية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.عقب ذلك، حضر بالغنيم ورشة عمل للبرنامج الدولي ( TIMSS) للوقوف على سير البرنامج بالمدارس ومستجدات ذلك على المستوى التدريبي للمعلمين او منسقي البرنامج بالمدارس، وبرنامج TIMSS اختصار لـ Trends of the International Mathematics and Science Studies وتعني الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم.وهدف البرنامج الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادتي العلوم والراضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، متابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع الابتدائي ومقارنتها مع تلك المؤثرات في الصف الثاني المتوسط، ومقارنة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل وذلك عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى متقدمة في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة والتي تؤدي إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.// انتهى //16:33ت م0152